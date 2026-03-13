Рязань
Как подготовить машину к весне. 9 советов
Уходящая зима в Рязанской области была одной из самых с...
3 часа назад
205
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
Вчера 16:10
586
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
Вчера 12:49
401
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
11 марта 13:30
487
В Рязанской области пройдут Дни защиты от экоопасности
В Рязанской области пройдут Дни защиты от экологической опасности. Распоряжение о создании рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Согласно документу, министерству природопользования Рязанской области поручено провести с 15 апреля по 5 июня 2026 года Дни защиты от экологической опасности в регионе.

Рабочая группа должна будет в срок до 10 апреля 2026 года разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты, организовать их, а также широко осветить в СМИ ход подготовки.

В рабочую группу вошли министр природопользования Александр Новиков, заведующая кафедрой биологии в мединституте Ольга Баковецкая, завкафедры географии, экологии и туризма РГУ имени Есенина Алексей Водорезов и другие.