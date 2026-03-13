В Рязанской области пройдут Дни защиты от экоопасности

Министерству природопользования Рязанской области поручено провести с 15 апреля по 5 июня 2026 года Дни защиты от экологической опасности в регионе. Рабочая группа должна будет в срок до 10 апреля 2026 года разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты, организовать их, а также широко осветить в СМИ ход подготовки. В рабочую группу вошли министр природопользования Александр Новиков, заведующая кафедрой биологии в мединституте Ольга Баковецкая, завкафедры географии, экологии и туризма РГУ имени Есенина Алексей Водорезов и другие.

