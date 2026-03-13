В Рязанской области произошло серьезное ДТП с пострадавшими
В Скопине произошла серьезная авария. Об этом сообщили в телеграм-канале «Скопингаген». По данным канала, ДТП случилось перед мостом по дороге от ЦРБ до поворота к микрорайону Коготково. Отмечается, что есть пострадавшие, но официально пока не подтверждено. Известно, что легковой автомобиль вылетел с дороги. Одну женщину зажало, два человека смогли выбраться из машины. На месте работают скорая, полиция, МЧС.
