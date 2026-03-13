Рязань
ЦБ USD 79.07 0 13/03
ЦБ EUR 91.39 -0.55 13/03
Нал. USD 80.11 / 79.73 13/03 11:55
Нал. EUR 91.92 / 92.70 13/03 11:55
Итоги года New
Публикации
Как подготовить машину к весне. 9 советов
Уходящая зима в Рязанской области была одной из самых с...
30 минут назад
100
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
Вчера 16:10
548
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
Вчера 12:49
384
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
11 марта 2026 13:30
469
Все публикации →
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязанской области отремонтируют 21 железнодорожный переезд
Для обеспечения безопасности и надежности перевозок специалисты внимательно следят за состоянием переездов. Ремонтные работы проводятся в специальные технологические «окна», а если такая возможность отсутствует, то они осуществляются преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.