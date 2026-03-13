В Рязанской области отремонтируют 21 железнодорожный переезд

В 2026 году в Рязанской области планируется ремонт 21 железнодорожного переезда, расположенного в границах Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба МЖД. Ремонтные работы коснутся переездов в таких округах, как Рязанский, Рыбновский, Михайловский, Скопинский, Спасский, Старожиловский, Кораблинский, Шиловский, Ряжский, Касимовский и Сасовский. В ходе работ будет проведена асфальтировка проезжей части в зоне обслуживания железнодорожников.

Для обеспечения безопасности и надежности перевозок специалисты внимательно следят за состоянием переездов. Ремонтные работы проводятся в специальные технологические «окна», а если такая возможность отсутствует, то они осуществляются преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.