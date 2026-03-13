В Рязанской области мужчина повредил машину своей бывшей девушки из-за разрыва

В городе Сасово 46-летняя местная жительница сообщила в полицию, что кто-то повредил ее припаркованный автомобиль «Хэндай». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в темное время суток неизвестный разбил стекла и оставил вмятины на кузове машины.

Полицейские в ходе расследования выяснили, что у женщины недавно закончились отношения с 34-летним мужчиной. После разрыва он неоднократно пытался вернуть ее, но безуспешно. В итоге, расстроенный бывший возлюбленный стал угрожать ей и обещал доставить неприятности.

Сотрудники полиции быстро нашли этого мужчину и установили его причастность к повреждению автомобиля. Злоумышленника задержали. Ранее он уже имел проблемы с законом, был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы.