В Рязанской области из-за паводка могут отрезать от большой земли 11 жителей двух населенных пунктов

Отмечается, что под угрозой затопления мост в селе Шелемишево. Подтопление может изолировать 11 человек на Советской улице и в деревне Ураково. Однако на случай затопления подготовлена лодочная переправа и доставка продуктов, воды и медикаментов.

