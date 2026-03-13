В Рязанской области две семьи оставались без света и газа две недели из-за обрушения снега

В Чучкове, на улице Новой, две семьи оставались без света и газа две недели из-за обрушения снега. Об этом сообщило издание «Пресса».

Теперь там отремонтировали систему газоснабжения после аварии из-за снега с крыши, сломавшего дымоходы и вентиляцию.

«Поскольку в поселке за ремонт индивидуального газового отопления никто не взялся, специалистов пришлось в срочном порядке искать в соседних районах», — пояснили в отделе градостроительства.

Администрация округа оперативно договорилась с подрядчиками из Шацка о возобновлении подачи тепла после ремонта. Хотя холода отступили, жители неделю использовали электрообогреватели во время ремонта. В администрации также напомнили о безопасности в период оттепели рядом с многоэтажками.

По словам представителей администрации, чтобы избежать инцидентов, жильцы должны регулярно проверять крыши на нависание снега и льда и своевременно сообщать об этом в управляющую компанию. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 утверждает минимальный перечень услуг, включающий очистку кровли от снега и наледи.

Фото: ИД «Пресса».