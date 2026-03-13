Рязань
В Рязанской области две семьи оставались без света и газа две недели из-за обрушения снега
Администрация округа оперативно договорилась с подрядчиками из Шацка о возобновлении подачи тепла после ремонта. Хотя холода отступили, жители неделю использовали электрообогреватели во время ремонта. В администрации также напомнили о безопасности в период оттепели рядом с многоэтажками.

По словам представителей администрации, чтобы избежать инцидентов, жильцы должны регулярно проверять крыши на нависание снега и льда и своевременно сообщать об этом в управляющую компанию. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 утверждает минимальный перечень услуг, включающий очистку кровли от снега и наледи.

