В Рязани закроют движение на участках улиц Сережина Гора и Бугровка

В Рязани на участках улиц Сережина Гора и Бугровка движение транспорта временно закроют. Об этом сообщила администрация города. Ограничения будут длиться с 22:00 15 марта до 7:00 16 марта. Отмечается, что закрытие затронет участок дороги от пересечения с улицей Большой до улицы Бугровка. На время ремонтных работ установят знаки. В мэрии призвали учитывать информацию при планировании маршрутов.