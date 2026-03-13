В Рязани задержали наркокурьера с 5 кг «синтетики»

В Рязани полицейские остановили машину, в которой находился 32-летний мужчина, пытавшийся доставить почти 5 килограммов синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Операция проводилась сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с Росгвардией.

При проверке автомобиля под задним сиденьем нашли пять упаковок с порошком, который оказался производным N-метилэфедрона. Мужчина признался, что согласился на доставку наркотиков за вознаграждение в криптовалюте. Он забрал партию из тайника в Подмосковье и направлялся в Рязань, чтобы передать ее сбытчикам.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он будет находиться под стражей во время расследования.