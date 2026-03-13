В Рязани появится реестр водоемов

Краеведы областного центра начали составлять реестр водных объектов Рязани. На данный момент обнаружено около 200 рек и прудов. Об этом в эфире ГТРК «Ока» сообщили председатель топонимической комиссии Николай Булычев и пресс-секретарь Дмитрий Володин.

Также специалисты выяснили, что 12 водных объектов имеют статус рек. У многих из них есть официальные и народные названия, которые могут меняться. Данные включат в Генеральный план города для учета при планировании развития и благоустройстве территорий.