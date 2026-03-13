В Рязани на мосту через Оку начали возводить опоры и формируют насыпь

На левом берегу дорожники заняты отсыпкой насыпи основной трассы и усилением грунта геодренами. Здесь же продолжается возведение мостовых опор. На правом берегу, у села Дядьково, также формируют насыпь и строят опоры. Параллельно сооружается временный рабочий мост, необходимый для установки конструкций в русле реки. Отмечается, что строительные работы идут круглосуточно.

Фото: Минтрас Рязанской области.