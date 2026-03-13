В Рязани курьер украл пакет с товаром у покупательницы

По словам очевидцев, инцидент произошел 12 марта в Дяькове, на улице Зеленая, 29. «Курьером был украден мой пакет на немаленькую сумму! Поддержка не отвечает. Связаться с ним никак невозможно», — рассказала пострадавшая рязанка. Она обещала обратиться в полицию, если курьер не выйдет на связь.