В Рязани «ГАЗель» провалилась под асфальт

Инцидент произошел на улице Ленинского Комсомола в пятницу, 13 марта. Грузовик ушел под асфальт одним колесом. На кадрах видно, как автомобиль пытаются вытолкнуть с помощью трактора. На месте образовалась пробка.