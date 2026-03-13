В Рязани более десяти улиц остались без света из-за аварии на сетях

Днем 13 марта в Рязани произошло отключение электроэнергии. Как сообщили в РГРЭС, в 15:25 из-за технологического нарушения свет пропал на улицах Пушкина, Татарской, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 6-й Линиях, а также на Гагарина, Ленинского Комсомола, Стройкова и Дзержинского. На месте уже работают бригады энергетиков — они локализуют поврежденный участок, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома рязанцев. Если у вас есть вопросы, можно звонить по телефону 55-01-12.

