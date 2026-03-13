Ушел из жизни актер из сериалов «Воронины» и «Склифосовский» Сергей Бережнов

Скончался 65-летний актер Сергей Бережнов, известный по ролям в сериалах «Воронины» и «Склифосовский». Об этом сообщила его знакомая Ольга Грекова. «Сергея не стало 12 марта», — сказала она в разговоре с aif.ru. Оксана Романова, знакомая семьи Бережнова, сообщила, что у актера оторвался тромб. Сергей Бережнов родился 13 октября 1960 года в Москве.

Сергей Бережнов родился 13 октября 1960 года в Москве. Начал актерскую карьеру в ГИТИСе, активно снимался с 2000-х годов. Участвовал более чем в 20 проектах, включая «Саша+Маша», «Воронины», «Склифосовский», «Телохранитель-2», «Москва. Три вокзала», «Оттепель» и «Балабол».

