Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 13
Сбт, 14
Вск, 15
ЦБ USD 79.07 0 13/03
ЦБ EUR 91.39 -0.55 13/03
Нал. USD 80.11 / 79.73 13/03 11:55
Нал. EUR 91.92 / 92.70 13/03 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Как подготовить машину к весне. 9 советов
Уходящая зима в Рязанской области была одной из самых с...
30 минут назад
100
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
Вчера 16:10
548
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
Вчера 12:49
384
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
11 марта 2026 13:30
469
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Умер советский актер, снявшийся в «Приключениях Электроника»
В Одессе на 62-м году жизни скончался советский актёр Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева (Гуся) в фильме «Приключения Электроника» (1979). Сообщается, что последние месяцы он тяжело болел онкологическим заболеванием и умер из-за осложнений после лечения. Василий Скромный родился 26 августа 1964 года в Одессе. В кино попал случайно — в 15 лет его утвердили на роль без кастинга после случайной встречи с ассистенткой режиссёра. Роль Гуся принесла актёру всесоюзную известность. После съёмок Скромный окончил театральную школу при Одесской киностудии и снялся в нескольких фильмах, но актёрскую карьеру не продолжил.

В Одессе на 62-м году жизни скончался советский актер Василий Скромный, наиболее известный по роли Макара Гусева, прозванного Гусем, в фильме «Приключения Электроника» (1979). Об этом сообщили на сайте aif.ru со ссылкой на близких друзей актера.

По их словам, в последние месяцы Скромный тяжело болел. У него было диагностировано онкологическое заболевание, и несмотря на прохождение лечения в одесских больницах, включая курсы химиотерапии, возникшие осложнения стали причиной его смерти.

Василий Скромный родился 26 августа 1964 года в Одессе. В кино он попал случайно: в 15 лет, будучи школьником, он чуть не сбил ассистентку режиссера Юлию Константинову, которая искала детей на роли. После этой встречи его утвердили на роль без кастинга.

Роль рыжего хулигана Макара Гусева принесла ему всесоюзную известность. Фильм «Приключения Электроника», снятый режиссером Константином Бромбергом, стал одной из самых популярных детских картин 1980-х годов, а образ Гуся остался в памяти зрителей как символ озорного, но доброго подростка.

После съемок Скромный окончил театральную школу при Одесской киностудии и снялся в нескольких других фильмах, таких как «Я — Хортица», «Третье измерение», «Школа» и «Комбаты». Тем не менее, актерскую карьеру он не продолжил и позже окончил мореходное училище, выбрав профессию моряка. Значительную часть своей жизни он провел в морских рейсах.

Фото: кадр из фильма «Приключения Электроника».