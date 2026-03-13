Ученые выяснили, что бессонница может быть ранним признаком болезни Альцгеймера

Учёные выяснили, что проблемы со сном иногда появляются задолго до первых заметных симптомов болезни Альцгеймера. Причиной может быть накопление в мозге белка тау, который нарушает работу нейронов. Исследование показало, что из-за этого меняется энергетический обмен в мозге, клетки начинают вырабатывать больше нейромедиатора глутамата. Его избыток приводит к постоянному возбуждению нейронов, поэтому мозгу становится сложнее «переключиться» в режим глубокого сна. Специалисты отмечают, что нарушения сна могут появляться ещё на ранних этапах заболевания. При этом хронический недосып, в свою очередь, может ускорять развитие болезни.

Об этом пишет «Лента. ру».

