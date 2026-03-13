Татьяна Голикова: в Рязанской области отмечен рост рождаемости

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что в Рязанской области и еще 17 регионах отмечен рост рождаемости. Об этом сообщило издание ТАСС.

«В рамках демографической повестки все-таки удается удерживать показатель рождаемости от существенного снижения. В 18 регионах, в том числе и в тех, которые ранее показывали снижение, отмечен рост. Это город Севастополь, Мордовия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ленинградская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Рязанская области, Еврейская автономная область, Адыгея, Карачаево-Черкессия, Чукотский автономный округ», — сказала Голикова на итоговой коллегии Минтруда

Также депутат сообщила об увеличении числа рождений в Чукотском автономном округе, республике Марий Эл, Белгородской, Магаданской, Саратовской, Воронежской областях и республике Карелия.