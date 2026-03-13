Рязанской инспекции пришлось вмешаться из-за плохого состояния исторического здания с ротондой

Специалисты обнаружили, что объект культурного наследия на улице Ленина, 35 находится в неудовлетворительном состоянии. Дом с ротондой входит в Ансамбль улицы Астраханской, расположенный в центре города. По факту выявленных нарушений собственнику или арендатору здания вынесли официальное предостережение. В документе указано на необходимость срочно провести работы по сохранению памятника архитектуры и привести его в порядок.

Фото: пресс-служба инспекции по охране ОКН Рязанской области.