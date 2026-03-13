Рязанским мамам напомнили о детских пособиях, на которые они могут претендовать

Мамы Рязанской области, ожидающие или воспитывающие детей, могут получить выплаты от Социального фонда России. В 2026 году пособие по беременности и родам составит почти 956 тысяч рублей, а при рождении ребенка — более 28 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Семьи с невысокими доходами могут получить единое пособие (50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума). До полутора лет ребенку предоставляются ежемесячные пособия по уходу: для работающих мам — 40% от заработка, для неработающих — свыше 10,6 тыс. рублей. Материнский капитал на первого ребенка превышает 728 тыс. рублей, на второго — 963 тыс. рублей.