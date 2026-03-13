Рязанские полицейские выслали 14 мигрантов за пределы России за нарушения закона

Депортации подлежали 12 иностранцев — 6 граждан стран Средней Азии, 5 уроженцев Восточной Европы и 1 выходец из Закавказья. Ранее их осудили за незаконное хранение наркотиков, хулиганство, разбой, вымогательство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное пересечение границы России и содействие террористической деятельности. Назначенные сроки наказания они отбывали на территории Рязанской области, после чего во время оформления необходимых документов находились в ЦВСИГ УМВД. Еще двух граждан страны Средней Азии по решению суда подвергли принудительному выдворению за нарушение миграционного законодательства.

Рязанские полицейские выслали 14 мигрантов за пределы России за нарушения закона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Депортации подлежали 12 иностранцев — 6 граждан стран Средней Азии, 5 уроженцев Восточной Европы и 1 выходец из Закавказья. Ранее их осудили за незаконное хранение наркотиков, хулиганство, разбой, вымогательство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное пересечение границы России и содействие террористической деятельности. Назначенные сроки наказания они отбывали на территории Рязанской области, после чего во время оформления необходимых документов находились в ЦВСИГ УМВД.

Еще двух граждан страны Средней Азии по решению суда подвергли принудительному выдворению за нарушение миграционного законодательства.