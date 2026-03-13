Рязанские полицейские выслали 14 мигрантов за пределы России за нарушения закона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Депортации подлежали 12 иностранцев — 6 граждан стран Средней Азии, 5 уроженцев Восточной Европы и 1 выходец из Закавказья. Ранее их осудили за незаконное хранение наркотиков, хулиганство, разбой, вымогательство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное пересечение границы России и содействие террористической деятельности. Назначенные сроки наказания они отбывали на территории Рязанской области, после чего во время оформления необходимых документов находились в ЦВСИГ УМВД.
Еще двух граждан страны Средней Азии по решению суда подвергли принудительному выдворению за нарушение миграционного законодательства.