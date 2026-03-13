Рязанская прокуратура помогла матери погибшего участника СВО

По данным ведомства, на исполнении в Пронском районном отделении судебных приставов находилось дело о взыскании с сына заявительницы задолженности по кредиту на сумму более 60 тыс. рублей, несмотря на его гибель. Прокуратура помогла закрыть дело и избавиться от долга.