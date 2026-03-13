Рязанская область вошла в топ-5 регионов с самыми аккуратными водителями

По итогам 2025 года Рязанская область заняла пятую строчку списка. В регионе доля водителей с самыми аккуратными воителями превышает 40%, что значительно выше среднероссийского показателя. Об этом Российский союз страховщиков сообщил в своем Telegram-канале.

Всего же в 25 регионах страны доля аккуратных автомобилистов превышает 40%. В среднем по России этот показатель вырос на 6 процентных пунктов и достиг 41,5%, то есть более трети всех водителей. Наибольший прогресс зафиксирован в Забайкальском крае и Мордовии.