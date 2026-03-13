Рязанец выиграл в Гран-при по паралимпийской легкой атлетике в Индии

Рязанец Сергей Макаров завоевал золото на этапе Гран-при по паралимпийской лёгкой атлетике в Индии. Он стал победителем в беге на 400 метров с результатом 49,20 секунды.