Как подготовить машину к весне. 9 советов
Уходящая зима в Рязанской области была одной из самых с...
30 минут назад
100
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
Вчера 16:10
547
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
Вчера 12:49
384
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
11 марта 2026 13:30
469
Рязанец разбил голову, поскользнувшись на льду у магазина
Рязанец разбил голову, поскользнувшись на льду у магазина. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань»

Пострадавший отметил, что на улице Новоселов, 14, территория возле магазина «Стильная семья» неубрана.

«Ждем пока глыба с навеса сойдет на кого-нибудь», — пишет житель.