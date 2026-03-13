Рязанец разбил голову, поскользнувшись на льду у магазина

Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань» Пострадавший отметил, что на улице Новоселов, 14, территория возле магазина «Стильная семья» неубрана. «Ждем пока глыба с навеса сойдет на кого-нибудь», — пишет житель.