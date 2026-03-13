Рязанцы помогли собаке, застрявшей между стеной и цветочной клумбой

Как сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань», инцидент произошел возле ТЦ «Атрон Сити». Отмечается, что на место приезжали спасатели. Животное достали и отвезли в ветеринарную клинику. «Щенок, девочка, 3-4 месяца, на ней новый красный ошейник, очень напугана, но безумно ласковая. Ищем старых хозяев, новый дом или хотя бы передержку, пока не найдем ей дом», — отметили рязанцы.