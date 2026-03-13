Рязанцев предупредили о большой яме в центре города

Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Отмечается, яма находится на пересечении улиц Вознесенской и Яхонтова. По словам застрявшего водителя, машина в итоге выехала, сотрудники ГАИ проверили глубину — оказалось 40+ см.