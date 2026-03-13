Отмечается, что в рязанском кардиодиспансере уже несколько лет подряд используется «электросон». Это физиотерапевтический метод воздействия на центральную нервную систему слабыми импульсными токами низкой частоты. Процедура получила свое название, благодаря способности вызывать состояние, близкое к физиологическому сну. Пациент находится в удобном кресле. Перед ним широкоформатный экран, наушники. Одновременно человек получает видео, аудио и световое воздействия. По результатам подбираются различные программы для решения той или иной психологической проблемы. 30-минутный сеанс равен 8-часовому полноценному сну. Комплекс помогает эффективно справиться со стрессом, в целом, укрепить здоровье человека.

Рязанцам рассказали об электронной терапии в кардиодиспансере. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

