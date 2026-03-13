Рязанцам назвали даты проведения весенней охоты в области

В южной зоне (Александро‑Невский, Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Шацкий районы): с 4 по 13 апреля (первая суббота апреля + 10 календарных дней). В северной зона (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский районы): с 11 по 20 апреля (вторая суббота апреля + 10 календарных дней). охота с подсадной уткой с 01 по 30 апреля.