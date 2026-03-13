Россиянам рассказали, какие продукты сильнее всего подешевели в феврале

В феврале 2026 года в России наблюдалось снижение розничных цен на базовые социально значимые продукты в торговых сетях, которое составило в среднем 1,3% по сравнению с январем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический центр Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Наиболее заметное удешевление произошло у черного байхового чая, который подешевел на 9,5%, гречневой крупы (-7,2%) и соли (-4%). Также зафиксировано снижение цен на тушку цыпленка-бройлера на 3,8%, сливочное масло на 1,9%, подсолнечное масло на 1,5% и баранину на 1,3%. Стоимость риса также снизилась в пределах 1%.

По сравнению с февралем 2025 года минимальные цены на социально значимые продукты упали на 12%, что зафиксировано в 21 из 25 продовольственных категорий. Наиболее значительное снижение цен произошло на рис (- 39%), капусту (- 35%), картофель (- 28%) и соль (- 27%).

Несмотря на рост закупочных цен на 0,4%, торговые сети продолжают работать над поддержанием ценовой доступности продуктовой корзины. В феврале наценка крупных торговых сетей на социально значимые продукты «первой цены» снизилась до 2,2% по сравнению с 3,5% в январе.