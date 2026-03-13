Рязань
Как подготовить машину к весне. 9 советов
Уходящая зима в Рязанской области была одной из самых с...
3 часа назад
203
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
Вчера 16:10
584
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
Вчера 12:49
401
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
11 марта 13:30
486
Россиянам рассказали, какие продукты сильнее всего подешевели в феврале
В феврале 2026 года в России наблюдалось снижение розничных цен на базовые социально значимые продукты в торговых сетях, которое составило в среднем 1,3% по сравнению с январем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический центр Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Наиболее заметное удешевление произошло у черного байхового чая, который подешевел на 9,5%, гречневой крупы (-7,2%) и соли (-4%). Также зафиксировано снижение цен на тушку цыпленка-бройлера на 3,8%, сливочное масло на 1,9%, подсолнечное масло на 1,5% и баранину на 1,3%. Стоимость риса также снизилась в пределах 1%.

