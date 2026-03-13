Рязань

Лекарства от диабета предложили отдавать только трудоспособным россиянам
По данным экспертов, в целевую группу включены 105 тысяч 507 россиян в возрасте до 60 лет, страдающих сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями, но не имеющих инвалидности и, соответственно, права на льготные лекарства. Шестакова отметила, что реальная потребность в современных сахароснижающих препаратах значительно выше — речь идет о примерно одном миллионе человек из 5,5 миллиона больных диабетом второго типа в стране. В связи с ограниченным бюджетом выбрана наиболее экономически обоснованная группа — работающие граждане.

Специалисты НМИЦ эндокринологии имени Дедова предложили изменить подход к льготному обеспечению пациентов с сахарным диабетом второго типа, предоставив приоритет в получении современных препаратов трудоспособным гражданам. Директор Института диабета Марина Шестакова озвучила эту инициативу на выездном заседании «Деловой России» в Обнинске, сообщает издание «Ведомости».

Эндокринологи планируют расширить список пациентов, имеющих право на льготные лекарства, включая в него людей с хронической сердечной недостаточностью (без острых эпизодов за последние два года), хронической болезнью почек третьей стадии и выше, а также с заболеваниями периферических артерий. Отмечается, что эти категории граждан нуждаются в современных препаратах классов глифлозинов и глутидов.

В Министерстве здравоохранения напомнили, что текущая обеспеченность лекарствами от диабета составляет 7,4 месяца: 4,1 месяца в медучреждениях и 1,6 месяца в аптеках. При сбоях с поставками граждан призвали обращаться на горячую линию Росздравнадзора.