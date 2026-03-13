Павел Малков провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика»

Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков провел в режиме видеоконференцсвязи очередное заседание этой комиссии. Обсуждались актуальные вопросы реализации национального проекта, инструменты стимулирования инвестиционной активности, развития конкуренции в субъектах РФ, задачи по достижению технологического суверенитета, предложения по совершенствованию законодательства. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

На заседании были рассмотрены опыт заключения офсетных контрактов на примере Москвы и Приморского края, мировая практика, а также проблемные моменты реализации этого механизма и его потенциал в решении задач по сокращению зависимости от импорта в приоритетных отраслях экономики страны. Речь также шла о стандарте развития конкуренции и разработке соответствующих региональных дорожных карт на 2026-2030 годы. В работе приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства финансов России, Федеральной антимонопольной службы, Общественной палаты РФ, субъектов РФ, Фонда «Кристалл роста», Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Губернатор, председатель комиссии Павел Малков отметил, что ключевые предложения по стимулированию инвестиционной активности рассмотрены комиссией в декабре прошлого года. Тема требует дальнейшей проработки с учетом новых вызовов для экономики. «Необходимы дополнительные меры для обеспечения роста инвестиций в проекты импортозамещения. Их проработку комиссия ведет совместно с Межведомственной комиссией Совета Безопасности РФ по безопасности в экономической и социальной сфере, Минпромторгом России, — сказал Павел Малков. — Для стимулирования создания импортозамещающих производств мы видим большой потенциал у системы госзакупок. А заключение офсетных контрактов считаем одним из перспективных механизмов, сейчас ему нужен дополнительный импульс для развития». По словам председателя комиссии Госсовета, дальнейшая работа должна учитывать специализацию, кадровые возможности регионов, логистику, стимулирующие меры для инвесторов, которые готовы участвовать в проектах по созданию импортозамещающих производств.

Павел Малков также отметил, что Минпромторгом России проведена масштабная работа: утверждены отраслевые планы мероприятий по импортозамещению и перечни критической промышленной продукции. Охвачены все высокотехнологичные и социально значимые отрасли промышленности, такие как фармацевтика, медицинская промышленность и реабилитационная индустрия, легкая промышленность, металлургия, машиностроение, авиа- и судостроение, производство строительных материалов, лесопромышленный комплекс, станкоинструментальная отрасль и другие.

По итогам обсуждения предложения по заявленным темам будут систематизированы и оформлены в протокольные поручения комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».