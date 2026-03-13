На улице Маяковского в Рязани ограждение с крыши свисло над пешеходной дорожкой

Свисающее с крыши ограждение заметили у дома № 7 на улице Маяковского. «Вчера висела намного меньше, ЖКХ для этого дома нигде не указано, звонил в 112 — сказали звонить по 250051, там мужчина пообещал передать в управляющую компанию. Прошли сутки, ограждение свисает уже намного больше вчерашнего», — отметил местный житель. По его словам, рядом с домом часто ходят люди с детьми.

