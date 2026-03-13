На 87-м году жизни умерла рязанский врач-радиолог Марина Саркисова

На 87-м году жизни скончалась Марина Гургеновна Саркисова, рязанский врач-радиолог, которая более 50 лет работала с онкологическими пациентами. Об этом сообщила пресс-служба Областного клинического онкодиспансера. Коллеги отмечают профессионализм и доброту женщины. Марина Гургеновна выросла в семье врачей. Её мама, Тамара Васильевна, была военным врачом и работала радиологом. Хотя в молодости Марина мечтала стать актрисой, она решила стать врачом после того, как увидела страдания пациентов. Всю свою карьеру она провела в Областном клиническом онкологическом диспансере Рязани. В 1973 году она инициировала создание Центра по диагностике и лечению лимфом в городе.

Коллеги и пациенты отмечают, что она была человеком, который всегда находил время для общения и поддержки. Она считала важным не только лечить болезни, но и помогать людям справляться со страхами.