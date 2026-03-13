В Рязани отключили холодное водоснабжение на нескольких улицах
Десятки рязанцев остались без холодной воды 13 марта. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Ресурс отключили c 08:30 до 15:30 по адресам:
- 1-й Почтовый проезд 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; частный сектор;
- Дашковская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 корп.1, 14, 15, 15 корп.1, 15а, 16 частный сектор.