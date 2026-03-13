Десятки рязанцев остались без горячей воды и отопления 13 марта

Рязань
Как подготовить машину к весне. 9 советов
Уходящая зима в Рязанской области была одной из самых с...
В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?
В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДД...
Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удоб...
Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистик...
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
В 4:45 из-за порыва трубопровода приостановлена подача ГВС по адресам: улица Зубковой: 12, 14, 16/36, 17, 17к1, 17к2, 19, 19к1, 19к2, 19к3, 20, 20к1, 20к2, 20к3, 20к4, 20к5, 20к6; улица Советской Армии: 19/9, 21; улица Тимакова: 30, 30к1, 34; Детский сад № 25. Также из-за устранения повреждения на обратном трубопроводе отопление отключили на улице: Лесопарковая: 44, 44к1. Отмечается, что ориентировочное время завершения работ — 15:00.

В Рязани отключили отопление на нескольких улицах 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе РМПТС.

В 4:45 из-за порыва трубопровода приостановлена подача ГВС по адресам:

  • улица Зубковой: 12, 14, 16/36, 17, 17к1, 17к2, 19, 19к1, 19к2, 19к3, 20, 20к1, 20к2, 20к3, 20к4, 20к5, 20к6;
  • улица Советской Армии: 19/9, 21;
  • улица Тимакова: 30, 30к1, 34;
  • Детский сад № 25.

Также из-за устранения повреждения на обратном трубопроводе отопление отключили на улице: Лесопарковая: 44, 44к1.

Отмечается, что ориентировочное время завершения работ — 15:00.