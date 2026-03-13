Десятки рязанцев остались без горячей воды и отопления 13 марта

В 4:45 из-за порыва трубопровода приостановлена подача ГВС по адресам: улица Зубковой: 12, 14, 16/36, 17, 17к1, 17к2, 19, 19к1, 19к2, 19к3, 20, 20к1, 20к2, 20к3, 20к4, 20к5, 20к6; улица Советской Армии: 19/9, 21; улица Тимакова: 30, 30к1, 34; Детский сад № 25. Также из-за устранения повреждения на обратном трубопроводе отопление отключили на улице: Лесопарковая: 44, 44к1. Отмечается, что ориентировочное время завершения работ — 15:00.