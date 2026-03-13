Часть жителей Рязанской области остались без света 13 марта

Часть жителей Рязанской области остались без света 13 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кадомского округа. Электроэнергии не будет с 9:00 до 16:00 в рабочем поселке Кадом: улица Коммуны, улица Сплавная.