Зеленский заявил, что мир важнее его отношения к Путину

Владимир Зеленский заявил, что мир важнее его эмоций и отношения к президенту России Владимиру Путину. Об этом он сказал в интервью Politico. Также глава киевского режима отметил, что мирный договор никак не связан с личными отношениями с главами государств, потому что это конкретный документ, который «даст людям возможность жить».

