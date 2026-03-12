Застрявшим на Ближнем Востоке туристам из России компенсируют потери

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее туристам, застрявшим в регионе Ближнего Востока, компенсировать потери. Об этом 12 марта сообщило ТАСС. Согласно распоряжению, компенсацию получат россияне в случае, если путевку приобрели в туристической компании и поездка должна была состояться с 28 февраля по 31 марта 2026 года. Мишустин напомнил, что с конца февраля закрыли воздушное пространство десяти государств. Это Арабские Эмираты, Бахрейн, Израиль, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия, Сирия.

По его словам, многие туристы столкнулись с невозможностью выехать из этих стран. Авиакомпании организовывали вывозные рейсы.