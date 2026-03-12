В Рязанскую область после долгой зимы начали массово возвращаться перелетные птицы

Как сообщила орнитолог Алена Фионина, первая серьезная разведка на западе и юго-западе региона показала, что в минувшие выходные прошел массовый прилет грачей — их колонии отмечаются повсеместно. Вместе с грачами на рязанскую землю вернулись полевые, лесные и рогатые жаворонки, а также коноплянки, которые уже вовсю поют. Самым неожиданным открытием стала встреча пролетной стаи чибисов из десяти птиц — орнитологи переживают, смогут ли они найти корм в условиях глубокого снега.

Кроме того, в нескольких точках области с трудом удалось сфотографировать редких и осторожных клинтухов, а также сотни пуночек, которые мигрируют через поля и дороги. Местные обыкновенные овсянки, зимовавшие у ферм, тоже активизировались и начали петь в окрестных березняках.

Фото: «Иду лесом, несу дичь».