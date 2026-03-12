Рязань
В Рязанском историческом музее открылась новая экспозиция
В Рязанском историческом музее открылась новая экспозиция. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.

В четырёх залах представлено более 4,5 тысяч подлинных экспонатов.

«Многие из них уникальны и представлены только здесь. Старорязанские клады XII—XIII вв. еков, редкие образцы древнерусской живописи, предметы эпохи Российской империи. Полностью перенесены и по-новому показаны экспонаты, которые рязанцы хорошо помнят по прежней экспозиции. В том числе диорама — её бережно демонтировали, отреставрировали и заново смонтировали в обновлённом пространстве», — написал Павел Малков.

Он добавил, что экспозиция выстроена так, что можно пройти через разные эпохи — от Рязанского княжества до губернской истории и народной культуры XIX—XX вв.

В атриуме также открыта ярмарка локальных брендов «Базар» — одежда, парфюмерия, кружево, керамика, игрушки и сувениры. Она будет работать до 14 марта.

Возрастное ограничение — 0+.

