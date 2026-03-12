В Рязанской области закрыли движение по наплавному мосту через Оку

Утром 12 марта прекращено движение по наплавному мосту через реку Оку у села Троица Спасского округа. На месте выставлены предупреждающие знаки. Отмечается, что дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога.