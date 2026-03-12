В Рязанской области установили более 20 нарушений ПДД среди водителей автобусов

В Рязанской области 11 марта прошли рейды ГАИ по пресечению нарушений ПДД водителями междугородних автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Во время рейдов инспекторы установили более 20 нарушений ПДД — водители автобусов привлечены к ответственности. В публикации уточнили, что профилактические мероприятия направлены не только на выявление нарушителей, но и на устранение условий, способствующих авариям.

В Рязанской области 11 марта прошли рейды ГАИ по пресечению нарушений ПДД водителями междугородних автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Во время рейдов инспекторы установили более 20 нарушений ПДД. Водители автобусов привлечены к ответственности.

В публикации уточнили, что профилактические мероприятия направлены не только на выявление нарушителей, но и на устранение условий, способствующих авариям.