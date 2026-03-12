В Рязанской области произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась 12 марта на пересечении Егорьевского шоссе и улицы Индустриальной около деревни Кауровка в Касимовском округе. На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля. У одной из машин разбита передняя часть. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Информации о пострадавших нет, подробности уточняются.