В Рязанской области произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась 12 марта на пересечении Егорьевского шоссе и улицы Индустриальной около деревни Кауровка в Касимовском округе. На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля. У одной из машин разбита передняя часть. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Информации о пострадавших нет, подробности уточняются.
