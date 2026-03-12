В Рязани затопило улицу Кальную после таяния снега

В Рязани после таяния снега затопило улицу Кальную. Местные жители поделились кадрами, где видно как автомобили буквально едут по воде. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «Рязанский слон».

По словам горожан, на отдельных участках дороги образовались большие лужи, из-за чего машинам приходится практически «плыть» по проезжей части.

Ранее жители города также сообщали о подтоплении улицы МОГЭС, где после таяния снега сложилась похожая ситуация.