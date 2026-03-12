В Рязани убрали сосны, упавшие на крышу дома

В Рязани убрали сосны, упавшие на крышу дома. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Солотчи. Выполнены работы по распиловке сосен, которые упали на крышу дома на улице Санаторная, д. 18.

Фото: префектура Солотчи.