В Рязани произошло ДТП — на месте собралась пробка
По словам очевидцев, авария произошла на Московском шоссе, у ТЦ «Премьер». Отмечается, что в городе фиксируются 7-балльные пробки. Обстоятельства устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.
Фото: «ДТП | Аварии | Рязань».