В Рязани осудят иностранцев за продажу поддельных сертификатов о знании русского

Согласно материалам уголовного дела, в 2025 году проживающие в Рязани злоумышленники в возрасте от 24 лет до 31 года продавали без фактической сдачи экзамена другим иностранцам поддельные сертификаты «О владении русским языком, знании истории России и законодательства Российской Федерации». Противоправную деятельность пресекли полицейские. По версии следствия, злоумышленники действовали в сговоре со своей соотечественницей, которая находится в федеральном розыске. Через мессенджер участники группы отправляли ей персональные данные клиентов. Курьер привозил изготовленные в соседнем регионе сертификаты.

