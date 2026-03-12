В Рязани осудят иностранцев за продажу поддельных сертификатов о знании русского

Рязань
Согласно материалам уголовного дела, в 2025 году проживающие в Рязани злоумышленники в возрасте от 24 лет до 31 года продавали без фактической сдачи экзамена другим иностранцам поддельные сертификаты «О владении русским языком, знании истории России и законодательства Российской Федерации». Противоправную деятельность пресекли полицейские. По версии следствия, злоумышленники действовали в сговоре со своей соотечественницей, которая находится в федеральном розыске. Через мессенджер участники группы отправляли ей персональные данные клиентов. Курьер привозил изготовленные в соседнем регионе сертификаты.

В Рязани иностранцы продавали поддельные сертификаты о владении русским языком, уголовные дела направлены в суд. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Согласно материалам уголовного дела, в 2025 году проживающие в Рязани злоумышленники в возрасте от 24 лет до 31 года продавали без фактической сдачи экзамена другим иностранцам поддельные сертификаты «О владении русским языком, знании истории России и законодательства Российской Федерации».

Противоправную деятельность пресекли полицейские. По версии следствия, злоумышленники действовали в сговоре со своей соотечественницей, которая находится в федеральном розыске. Через мессенджер участники группы отправляли ей персональные данные клиентов.

Курьер привозил изготовленные в соседнем регионе фальшивые сертификаты. Услугами воспользовались 28 иностранцев.

Четырем злоумышленникам предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).

На покупателей завели уголовные дела по части 3 статьи 327 УК РФ (приобретение и использование поддельных документов).