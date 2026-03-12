В Рязани на четырех улицах зафиксировали нарушения правил парковки

Нарушения зафиксированы по адресам: улица Гагарина, д. 40; улица 4-я Линия, д. 2; улица Интернациональная, д. 16А; улица Интернациональная, д. 15 В. Рязанским автовладельцам также напомнили о необходимости соблюдения правил парковки, чтобы не заграждать проезд специального автотранспорта вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) и контейнерных площадок для крупногабаритных отходов (КГО).