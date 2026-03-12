В Рязани компания напала на выгуливающего собаку мужчину

Инцидент произошел во дворе ЖК Чайка. На кадрах видно, как компания из трех человек напала на мужчину с собакой. Во время потасовки рязанца «залили» перцовым баллончиком. По словам местных жителей, мужчина стал не единственным пострадавшим от этой компании. Информации о причинах конфликта нет.

