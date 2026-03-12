В России запретят некоторые процедуры в детских парикмахерских по новому ГОСТу

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на парикмахерские услуги для детей, который начнет действовать с 1 декабря 2026 года. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Отмечается, что этот стандарт касается парикмахерских услуг для детей от одного года до 14 лет и будет применяться как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.
Новый ГОСТ устанавливает требования к качеству и безопасности услуг. В список разрешенных процедур входят стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, а также уход за кожей рук и ног. Однако маникюр и педикюр можно делать только без использования острых инструментов.
Детские парикмахерские также могут предлагать временные татуировки, наклейки и прокол ушей, но для детей до 10 лет все процедуры должны проводиться в присутствии родителей. Кроме того, в таких салонах должно быть удобно: место для колясок, кулер с водой и детская мебель.
Некоторые процедуры, такие как химическое выпрямление, постоянное окрашивание и пирсинг, будут запрещены.